AWV vernieuwt beton op Leuvensesteenweg: verkeershinder verwacht

24 juli 2020

11u25 0 Zaventem Op maandag 3 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met herstellingswerken aan het beton op de Leuvensesteenweg in Nossegem. Er wordt over een afstand van 500 meter gewerkt tussen de kruispunten met de Burggrachtstraat en de Sint-Martinusweg. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Weiveldlaan.

Dat de werken na het bouwverlof uitgevoerd worden, is het gevolg van de werf in het Woluwedal – het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de Woluwelaan – in Sint-Stevens-Woluwe. De aansluiting van de steenweg met het Woluwedal is er al sinds 2 juni dicht, waardoor er volgens AWV minder verkeer tussen Sint-Stevens-Woluwe en Nossegem rijdt. AWV kiest er daarom voor om de herstellingswerken aan het beton in Nossegem in augustus uit te voeren.

Er zal in twee fases gewerkt worden, waarbij het verkeer steeds via tijdelijke verkeerslichten langs de werfzone rijdt. Er zal echter alleen lokaal verkeer toegelaten worden. Ter hoogte van de werfzone palmt AWV één rijstrook en eventueel een aanpalende parkeerstrook in. De aanpalende woningen zijn niet bereikbaar met de wagen.

Het doorgaand verkeer zal via een alternatieve route moeten omrijden. Die zal via de Mechelsesteenweg, de Weiveldlaan en de Sterrebeekstraat lopen om vervolgens opnieuw de Leuvensesteenweg in Zaventem te bereiken.