AWV start vervroegd met plaatsen nieuwe verlichtingspalen op aansluiting E40 met Brusselse ring Robby Dierickx

28 april 2020

09u03 0 Zaventem Nu er door de coronacrisis nog minder verkeer dan gewoonlijk op de baan is, start het Agentschap Wegen en Verkeer vervroegd met de laatste fase van de plaatsing van nieuwe verlichtingspalen op de aansluiting van de E40 met de Brusselse ring in Sint-Stevens-Woluwe. Daarmee hoopt men de impact op het verkeer te beperken.

Al sinds november vorig jaar vervangt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op het knooppunt van de E40 met de Brusselse ring in Sint-Stevens-Woluwe de verlichtingspalen. Op 13 april werd gestart met de laatste fase, op de aansluiting van de E40 uit Leuven met de Brusselse binnen- en buitenring. Het verwijderen van de betonnen verlichtingspalen verliep vlot, net als de kabelwerken in de bermen. Daarom heeft AWV beslist om meteen te starten met het plaatsen van de nieuwe verlichtingspalen. Die moeilijke fase kan daardoor tijdens de verkeersluwe periode volledig afgerond worden, waardoor de impact beperkt blijft. De werken starten volgende week maandag en zouden op 22 mei afgerond moeten worden. De verbindingslus blijft tot dan op weekdagen elke nacht afgesloten tussen 21 en 5 uur.

Nachtelijke omleidingen

Het doorgaande verkeer richting Gent/Antwerpen en Charleroi/Namen wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex van de E40 in Evere. Bestuurders die vanuit Leuven komen, zullen in Evere de afrit nemen om daarna onmiddellijk de oprit in de andere rijrichting te nemen. Wie naar de luchthaven wil, wordt via afrit 21 Sterrebeek omgeleid. Vrachtverkeer volgt een omleiding via de Mechelsesteenweg (N227) en de Haachtsesteenweg (N21) om aan Brucargo te geraken. Passagiersverkeer wordt omgeleid via de Leuvensesteenweg (N2) en de Woluwelaan (R22) om via het op- en afrittencomplex Zaventem-Henneaulaan richting Brussels Airport te kunnen rijden.