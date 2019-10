AWV plaatst 340 nieuwe, energiezuinige LED-lampen langs E40 Robby Dierickx

21 oktober 2019

14u57 0 Zaventem De komende zes maanden gaat het Agentschap Wegen en Verkeer 340 LED-lampen op de E40 tussen Kraainem en Sterrebeek plaatsen. Die zorgen voor een lagere CO-uitstoot en hebben een langere levensduur.

Dit jaar plaatste Wegen en Verkeer in heel Vlaanderen al 2.500 LED-armaturen langs snelwegen. Zo kregen onder meer de R4 in Gent, de E40 in Brugge, de E313 en de E314 in Lummen al LED-lampen. En nu is ook de E40 tussen de grens met Brussel en de afrit Sterrebeek aan de beurt. Daar komen in totaal 340 LED-lampen.

Daarmee wil AWV de CO-uitstoot fors verminderen. Daarnaast biedt de LED-technologie nog enkele andere voordelen zoals het beter kunnen richten van het licht, waardoor er minder verlichtingstoestellen nodig zijn, en een veel langere levensduur. De werken tussen Kraainem en Sterrebeek starten maandagavond en zullen in totaal zowat zes maanden in beslag nemen. Om de hinder te beperken, wordt er van 21 tot 6 uur gewerkt.

In een eerste fase werkt men vanaf de grens met het Brussels gewest, in de rijrichting van Leuven. Het gaat om een mobiele werf, waardoor het verkeer weinig hinder zal ondervinden.