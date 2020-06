AWV herstelt maand lang betonplaten op Leuvensesteenweg Robby Dierickx

02 juni 2020

09u19 0 Zaventem Sinds vandaag is in Sint-Stevens-Woluwe het kruispunt van het Woluwedal met de Leuvensesteenweg aan de kant van Brussel afgesloten om de laatste fase van de vernieuwingswerken aan het drukke kruispunt te realiseren. Het Agentschap Wegen en Verkeer ‘profiteert’ van die afsluiting en herstelt tegelijkertijd het wegdek op de steenweg over een afstand van één kilometer.

Wie in de ‘put van Woluwe’ de Leuvensesteenweg richting Brussel op wil, moet door de laatste fase van de vernieuwing van het Woluwedal sinds dinsdagochtend een omleiding via de Tramlaan/Bevrijdingslaan volgen. Omdat er daardoor al zeker tot eind november geen doorgaand verkeer op de Leuvensesteenweg tussen de Voordestraat en de Bevrijdingslaan zal rijden, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer beslist om volgende week maandag met herstellingswerken aan de betonplaten in die zone te werken. Over een afstand van zowat één kilometer worden de betonplaten opgebroken en vernieuwd, en worden de verschillende slechte voegen weggewerkt. Tegelijkertijd wordt ook het asfalt van de bushalte ‘Lange Wagenstraat’, in de rijrichting van Brussel, vernieuwd. Daarnaast komen er boordstenen en krijgt het voetpad een opfrisbeurt. De werken zullen tot 10 juli duren.

Lokaal verkeer dat in de betrokken zone moet zijn, kan de woningen of handelszaken bereiken vanaf het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de Bevrijdingslaan. Voor de veiligheid van de fietsers en de voetgangers zal er in de werfzone wel een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur gelden.