Autoinbreker die Zaventem teisterde veroordeeld tot 1 jaar cel Wouter Hertogs

05 oktober 2020

16u59 0 Zaventem Een man die verantwoordelijk was voor verschillende auto-inbraken is veroordeeld tot 1 jaar cel. De man was op 6 juni opgepakt in Zaventem, waar hij in het gezelschap van een tweede man had toegeslagen. Die tweede man kon ontkomen en werd nooit ingerekend of geïdentificeerd.

Het waren buurtbewoners die op 6 juni het duo opmerkten en zagen hoe ze in verschillende geparkeerde wagens keken. Toen de buurtbewoners vervolgens het geluid van brekend glas hoorden, verwittigden ze de politie en gingen ze in afwachting zelf poolshoogte nemen. Van de twee mannen die eerder opgemerkt waren, was nog slechts één aanwezig. Die probeerde de getuigen op afstand te houden door te zeggen dat hij een mes bij had, maar kon door de politie ingerekend worden.

Uiteindelijk bleek de man helemaal geen mes op zak te hebben maar wel een ijzeren pin om ramen mee in te slaan. De politie vergeleek de man met beelden van bewakingscamera’s van verschillende treinstations uit de regio en merkte dat hij herhaaldelijk opdook op verschillende plaatsen. Volgens de rechtbank wees dat erop dat de man in Zaventem allesbehalve aan zijn proefstuk toe was.