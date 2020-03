Autogrill beëindigt alle interimcontracten op Zaventem door dalend aantal passagiers als gevolg van coronavirus Robby Dierickx

05 maart 2020

17u08 0 Zaventem Autogrill, de wereldwijde marktleider in het aanbieden van eet- en drankdiensten voor reizigers, beëindigt al haar interimcontracten op Zaventem met onmiddellijke ingang als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Door de pandemie daalt het aantal reizigers en telt Autogrill ook minder klanten in de restaurants. Voorts past de firma ook de openingsuren van de eetgelegenheden aan.

Donderdag werden de vakbonden ingelicht over de maatregelen die Autogrill neemt op Brussels Airport. “Het aantal reizigers op Zaventem slinkt door de uitbraak van het coronavirus in Europa”, zegt ACLVB-vakbondssecretaris Sophie Crombain. “Dat is onder meer het gevolg van het feit dat luchtvaartmaatschappijen een hele reeks vluchten schrappen. Het lagere vluchtaanbod heeft uiteraard ook gevolgen voor de restaurants en de bars op Zaventem. Door het dalend aantal klanten heeft de directie beslist om de openingsuren van de eetgelegenheden aan te passen. De restaurants en bars zullen de komende weken minder vaak de deuren openen. Voorlopig sluiten er nog geen eetgelegenheden. Daarnaast worden alle interimcontracten meteen beëindigd.” Hoeveel mensen hierdoor geïmpacteerd zijn, kan de vakbondssecretaris niet kwijt.

Technische werkloosheid

Ondertussen start Autogrill volgens de bonden ook met de voorbereidingen om technische werkloosheid in het leven te roepen. “Werknemers die nog overuren hebben, moeten die eerst opnemen”, aldus nog Sophie Crombain. Volgende week maandag volgt nieuw overleg en worden de maatregelen mogelijk aangepast.

Eerder op de dag liet Brussels Airlines ook al weten dat het haar vluchtaanbod tussen 8 en 28 maart met 23 procent vermindert. Concreet zullen gemiddeld zo’n twintig vluchten per dag geannuleerd worden.