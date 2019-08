Auto-inbrekers krijgen celstraf met uitstel WHW

14 augustus 2019

14u53 0 Zaventem Twee mannen die betrapt waren bij een reeks auto-inbraken zijn veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel. Eén van beide gaf de feiten toe, maar de andere zegt dat hij enkel de tas met de buit heeft gedragen.

De twee mannen werden op 7 april opgepakt toen een inwoonster van Sterrebeek de politie verwittigde nadat ze twee mannen aan verschillende autoportieren had zien ‘voelen’. Ter plekke stelden de agenten vast dat de twee al in heel wat wagens hadden ingebroken en flink wat buit hadden verzameld. Het parket vervolgde hen voor diefstallen met braak en bendevorming en eiste celstraffen van 15 maanden. Eén van beide mannen gaf de feiten onomwonden toe. Volgens zijn advocaat had hij de diefstallen gepleegd om in zijn levensonderhoud te voorzien. De tweede man betwistte zijn aandeel. “Ik was op dat moment wel op die plaats aanwezig, maar ik heb in geen enkele auto ingebroken”, verklaarde hij. “Ik droeg enkel de tas met de buit.” De rechter meende toch dat dit voldoende was om hem te veroordelen.