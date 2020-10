ANPR-camera’s linken 21-jarige aan verschillende inbraken Wouter Hertogs

12 oktober 2020

16u33 0 Zaventem Een 21-jarige Libiër riskeert 18 maanden cel voor een reeks inbraken. Volgens zijn advocaat was de man door de coronapandemie en de lockdown zijn verschillende jobs verloren en had hij geen andere mogelijkheid gezien dan te gaan stelen.

De jongeman werd op 27 mei opgepakt in Zaventem terwijl hij rondreed op een fiets. Die fiets bleek gestolen en in de tas die de jongeman bij had, zaten nog een aantal gestolen spullen. Die waren afkomstig uit de garage van een privé-woning. Toen de politie aan die garage poolshoogte ging nemen, vond ze daar een schroevendraaier die vermoedelijk gebruikt was om de garage open te breken. Bij nader onderzoek bleek dat de man de weken voordien herhaaldelijk was opgedoken op de ANPR-camera’s en bewakingscamera’s in de omgeving, telkens op momenten dat er inbraken waren gepleegd.

“Geen andere uitweg”

De man gaf toe dat hij een hele reeks inbraken en diefstallen had gepleegd en de buit daarvan verkocht had in het Brusselse. Het parket vroeg een gevangenisstraf van 18 maanden, terwijl de verdediging hoopte op enige mildheid. “Hij is nog niet zo lang in België en heeft lang overleefd door verschillende kleine jobs te combineren”, pleitte de advocaat. “Door de coronapandemie en de lockdown zijn al die jobs weggevallen, en hij zag geen andere uitweg meer dan te gaan stelen. Zijn verblijf in de gevangenis heeft hem tot betere inzichten gebracht.”

Uitspraak volgt op 26 oktober.