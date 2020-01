ANPR-camera’s aan gemeentegrenzen: studiebureau start met onderzoek naar sluipverkeer Robby Dierickx

27 januari 2020

12u59 0 Zaventem Een studiebureau is gestart met een onderzoek naar het sluipverkeer dat Zaventem steeds meer teistert. Langs verschillende invalswegen werden ANPR-camera’s geplaatst om het sluipverkeer in kaart te brengen. De camera’s blijven er slechts enkele dagen staan.

“Omdat we zelf onvoldoende kennis en ervaring hebben om het sluipverkeer een halt toe te roepen, hebben we een studiebureau ingeschakeld”, legt Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) uit. “De komende maanden zal dat studiebureau oplossingen voor de steeds toenemende problematiek trachten te vinden. De voorbije dagen werden daarom nummerplaatherkenningscamera’s langs verschillende invalswegen geïnstalleerd. Die registreren wie en hoeveel wagens er dagelijks onze gemeente in en uit rijden.”

Zelf ook kopen

De burgemeester benadrukt dat de camera’s er slechts enkele dagen zullen staan. “Ze worden alleen gehuurd in het kader van deze sluipverkeerstudie”, klinkt het. “We hebben ondertussen wel beslist dat we in de toekomst ook zelf nummerplaatherkenningscamera’s zullen aankopen, maar dat zal nog niet voor dit jaar zijn. Die ANPR-camera’s zullen voor verschillende redenen ingezet worden. Zo moeten ze bijvoorbeeld helpen bij het oplossen van misdrijven.”

Wanneer de eerste oplossingen voor het sluipverkeer bekendgemaakt zullen worden, is nog niet duidelijk.