Amper vluchten door coronacrisis, maar in Noordrand nam nachtelijke lawaaihinder fors toe Robby Dierickx

04 mei 2020

14u19 0 Zaventem Al weken ligt het vliegverkeer in ons land lam door de uitbraak van het coronavirus, maar in de Noordrand krijgen ze het dezer naar eigen zeggen zwaarder te verduren dan voor de crisis. Alle nachtvertrekken worden immers steeds over dezelfde zone gestuurd. “Geen pretje om per nacht twintig keer wakker geschud te worden door een zwaar cargovliegtuig”, klinkt het. Actiecomité Noordrand eist een oplossing.

Met dagelijks tussen de 10 en 20 passagiersvluchten en tussen de 20 en 50 cargovluchten is het vliegverkeer rond Zaventem nagenoeg volledig stilgevallen door de coronacrisis. Om die reden werd enkele weken geleden ook beslist om niet langer twee start- en landingsbanen te gebruiken, maar slechts één baan. In normale weersomstandigheden is dat baan 25R/07L, alleen bij afwijkende omstandigheden wordt uitgeweken naar één van de twee andere banen. Concreet betekent dit dat al de opstijgende vliegtuigen richting de Noordrand gestuurd worden. Vooral ’s nachts zorgt dat volgens Actiecomité Noordrand, dat de belangen van de inwoners van onder meer Machelen, Vilvoorde en Grimbergen behartigt, voor problemen.

Geen Brusselse boetes

“’s Nachts zijn er dubbel zoveel geluidspieken als overdag”, zegt voorzitter Roger Vermeiren. “Vorige week werden in Koningslo bijvoorbeeld twintig geluidspieken per nacht geregistreerd. Dat zijn er fors meer dan voor de coronacrisis. Omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maatschappijen die de geluidsnormen overschrijden momenteel niet beboet, zetten cargomaatschappijen tegenwoordig luidruchtigere vliegtuigen in.”

Onnodige hinder

Om de nachtelijke lawaaihinder te beperken, eist Actiecomité Noordrand dat vliegtuigen die op baan 25R opstijgen op 700 voet rechtstreeks naar hun bestemming vliegen. “Want nu worden alle toestellen, ook diegene die naar het zuiden moeten, eerst over de noodrand gestuurd om pas later richting de bestemming af te draaien”, aldus nog Roger Vermeiren. “Daardoor krijgen we ook de lawaaihinder van vliegtuigen die helemaal niet boven de Noordrand hoeven te vliegen te verwerken. Beeld je maar eens in dat ze je ’s nachts twintig keer onnodig uit je bed bellen.”

Volgens Brussels Airport werd om praktische redenen beslist om momenteel slechts één start- en landingsbaan te gebruiken. “Door het lage aantal vluchten kunnen we alles op één baan concentreren, wat het onder meer bij luchtverkeersleider Skeyes evidenter werken maakt”, klinkt het daar.