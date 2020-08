Amper bezoek door coronavirus, dus komt pony Racky bewoners woonzorgcentrum animeren Robby Dierickx

31 augustus 2020

17u13 18 Zaventem Er staat een pony in het… woonzorgcentrum. De bewoners van rusthuis Ter Burg in Nossegem kregen maandagmiddag een klein paardje op bezoek. Voor de senioren een absolute opsteker nu ze het door het coronavirus al zes maanden met beperkt bezoek moeten doen.

Het was landbouwer Helga Parijs van Zorgboerderij De Kenzohoeve uit Herent die maandag met een pony naar het woonzorgcentrum in Nossegem trok. “Drie jaar geleden startten we met zorgtherapie met dieren, voornamelijk voor mensen met een fysieke en mentale beperking”, vertelt ze. “Door de coronacrisis is de eenzaamheid in de woonzorgcentra echter toegenomen, waardoor we ons terrein nu wat verleggen. Bedoeling is om de komende weken verschillende rusthuizen te bezoeken, want je merkt dat mensen opleven wanneer ze in contact komen met dieren.”

De bewoners van Ter Burg konden pony Racky in hun leefgroep aaien, terwijl zij die minder mobiel zijn een bezoekje op hun kamer kregen. “In het verleden kwamen er nog al dieren op bezoek en je merkt dat dit steeds positieve reacties met zich meebrengt”, klinkt het in het woonzorgcentrum.

Ontroerd

Het bezoekje aan Ter Burg geldt voor de Kenzohoeve als pilootproject. Nadien zullen andere rusthuizen in de regio mogelijk beestig bezoek krijgen. “Het was alvast een succes”, liet Helga Parijs achteraf weten. “De bewoners waren ontroerd en gelukkig, ook verrast met dit onverwachte bezoek. Ze zullen wat stof hebben de volgende weken om over te praten. En Racky? Die heeft zich voorbeeldig gedragen en liet zich de aandacht welgevallen.”