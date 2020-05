Amper 2.358 vluchten op Zaventem in april: daling van bijna 90 procent in vergelijking met vorig jaar Robby Dierickx

04 mei 2020

15u07 0 Zaventem Op de luchthaven van Zaventem zijn de voorbije maand in totaal slechts 2.358 vliegtuigen opgestegen en geland. Een daling van bijna 90 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Brussels Airport Traffic Control, het orgaan dat alle vliegbewegingen op Zaventem registreert.

In april vorig jaar telde Brussels Airport in totaal 19.710 aankomende en vertrekkende vluchten. De voorbije maand kwam de luchthaven door het coronavirus met amper 2.358 vluchten op slechts 12 procent van dat aantal uit. Daarvan waren er 1.176 aankomende vluchten en 1.182 vertrekkende. Daar waar er vorig jaar in april dagelijks 657 vluchten waren, waren dat er vorige maand slechts 79. “Het aantal passagiersvluchten is door de coronacrisis nagenoeg volledig stilgevallen”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport. “Zo tellen we dagelijks tussen de tien en twintig vluchten. Bij de cargo is dat tussen de twintig en de vijftig vluchten per dag.”

Ook daling in maart

Ook in maart werd een forse daling geregistreerd. In maart vorig jaar waren er nog 18.126 vluchten ofwel 585 per dag, terwijl het dit jaar om 10.887 ofwel 351 vluchten per dag ging. Voor de maand mei beloven de cijfers in vergelijking met vorig jaar eveneens fors te dalen aangezien het vliegverkeer nog steeds nagenoeg volledig stil ligt.