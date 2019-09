Amokmaker krijgt 8 maanden cel voor bezit van vlindermes WHW

11u07 0 Zaventem Een dertiger is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden voor verboden wapenbezit. Nadat hij zich misdragen had op een Zaventems terras werd een vlindermes aangetroffen.

Op 31 augustus misdroeg de man zich herhaaldelijk op een volgepakt terras. Hij riep naar andere klanten en maakte meermaals aanstalten om hen ook fysiek aan te vallen. Uiteindelijk konden twee andere klanten hem in bedwang houden. De politie kwam erbij en vonden een vouwmes in de borstzak van zijn jas. Hij kreeg een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro maar hier gaf hij geen gevolg aan. Daarom werd hij vervolgd. “Beklaagde kreeg eerder al een celstraf van 8 maanden voor slagen en verwondingen. We kunnen dus al raden waarom hij dat vlindermes bij zich had”, stipte het parket aan bij de behandeling van het dossier. Naar de rechtbank kwam hij niet opdagen.