Alle kleuters en groot deel leerlingen lagere school twee weken thuis na vijf positieve gevallen op gemeenteschool Robby Dierickx

23 september 2020

08u46 0 Zaventem Alle kleuters en de leerlingen van de tweede en de derde graad in de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe moeten twee weken in quarantaine. In de school testten vier leerlingen en een toezichthouder positief op het coronavirus. Ze zitten al zeker tot 7 oktober thuis.

Dinsdag geraakte bekend dat een toezichthouder en vier leerlingen van de gemeenteschool in Sint-Stevens-Woluwe besmet waren met het coronavirus. “Daarop zaten we meteen samen met het CLB, de veiligheidscel, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de directie”, zegt onderwijsschepen Dirk Philips (Open Vld). “Omdat het om vijf besmettingen gaat en de toezichthouder in contact kwam met heel wat kinderen hebben we beslist om de kleuterschool met onmiddellijke ingang te sluiten en ook de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar in quarantaine te plaatsen. In totaal zitten 226 kinderen thuis. Omdat de 124 leerlingen van het eerste en tweede leerjaar geen contact hadden met de toezichthouder mogen zij wel gewoon naar school.”

Alle betrokken ouders werden dinsdagmiddag opgebeld met het nieuws dat hun kinderen de komende twee weken thuis moeten blijven. De komende dagen worden ze ook nog eens per brief geïnformeerd.

Leerkrachten

Ook alle leerkrachten van de betrokken klassen zitten voorlopig in quarantaine. Zij moeten zich de komende dagen laten testen. “De kinderen van de tweede en de derde graad zullen tot 7 oktober afstandsonderwijs krijgen”, aldus nog Dirk Philips.

De schepen roept andere scholen in groot-Zaventem op om de regels rond handen wassen, social distancing en het dragen van een mond- en neuskapje goed op te volgen om nieuwe uitbraken te vermijden.

Dinsdag moest ook al de kleuterschool van de gemeenteschool van Erps-Kwerps de deuren sluiten na een positief geval bij een leerkracht.