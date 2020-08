Alle gemeentelijke evenementen geschrapt tot eind september: ook geen Hoogzomerfeest dit jaar Robby Dierickx

13 augustus 2020

11u31 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem heeft alle evenementen tot eind september geschrapt als gevolg van het coronavirus. Daardoor vallen na Pop@Park, dat normaal zaterdag plaatsvond, ook het Hoogzomerfeest eind deze maand en de Open Monumentendag in september in het water.

Normaal gezien was het Park Mariadal komend weekend het decor van Pop@Park en de jogging Dwars door Zaventem, maar door het coronavirus werd dat evenement geannuleerd. Ondertussen heeft het schepencollege beslist om alle gemeentelijke evenementen al zeker tot eind september af te gelasten. “Daardoor zal er eind deze maand dus ook geen Hoogzomerfeest zijn”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Jammer, maar het coronavirus laat het nog niet toe om veel mensen bij elkaar te brengen, zeker nu we nog in onze bubbel van vijf mensen moeten blijven.”

Door de afgelasting van de gemeentelijke evenementen tot eind september komen er dit jaar ook geen activiteiten in het kader van de Open Monumentendag in Zaventem.