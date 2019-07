Alle arbeiders Asco opnieuw aan het werk na cyberaanval RDK

01 juli 2019

09u08 0

Bij vliegtuigonderdelenproducent Asco in Zaventem zijn alle arbeiders sinds maandag – ruim drie weken na de cyberaanval - opnieuw aan het werk. Ook een groot deel van de bedienden is opnieuw aan de slag. Een klein gedeelte, voornamelijk van de afdelingen engineering, finance en procurement, is nog tot en met dinsdag technisch werkloos. Zij kunnen het werk normaal gezien woensdag hervatten. Een groot deel van het personeel moet de komende dagen evenwel nog manuele taken uitvoeren omdat de systemen en computers nog niet helemaal operationeel zijn.

Daarnaast werft Asco ook honderd tijdelijke werkkrachten aan om de opgelopen achterstand door de cyberaanval weg te werken. Het gaat voornamelijk om arbeiders, maar ook om bedienden die ondersteunende taken moeten verrichten. De extra werkkrachten worden tot eind dit jaar ingezet.