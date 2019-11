Alina mag honderd kaarsjes uitblazen RDK

In woonzorgcentrum Ter Burg in Nossegem hebben de bewoners op vrijdag 1 november stevig gevierd. Alina Carleer, één van de bewoonsters, mocht er namelijk honderd kaarsjes uitblazen. Ze vierde haar opmerkelijke verjaardag niet alleen met de medebewoners, maar ook met haar familie en het personeel van het woonzorgcentrum. Ook schepen van Feestelijkheden en Sociale Zaken Dirk Philips kwam haar in de bloemetjes zetten. “Dat het in Zaventem toch aangenaam wonen is, bewijst het feit dat we ieder jaar gemiddeld één à twee honderdjarigen mogen tellen”, aldus de schepen.