Albert Heijn Zaventem wapent zich tegen hamsterpraktijken: klanten mogen maximaal zes dezelfde producten kopen Robby Dierickx

13 maart 2020

08u48 350 Zaventem Om te voorkomen dat het warenhuis rond de middag al helemaal leeg is, heeft Albert Heijn in Zaventem beslist dat klanten maximaal zes dezelfde artikelen te laten komen. Daarmee wapent de supermarkt zich tegen hamsterpraktijken.

Wie hoopte om snel een hele lading wc-papier, tandpasta of spaghetti in het Albert Heijn-filiaal in Zaventem te halen, kan die plannen meteen opbergen. De supermarkt heeft immers beslist om het aantal aankopen per klant te beperken. Door de grote volkstoeloop kunnen ze in de winkel amper volgen, waardoor de winkelverantwoordelijken klanten verbieden om een grote voorraad in te slaan. Zo is het verboden om meer dan zes keer hetzelfde artikel in het winkelkarretje te leggen.

Met andere woorden: als klant mag je maximaal zes potten choco, zes tubes tandpasta of zes potten tomatensaus kopen. Tot wanneer de maatregel in voege is, is nog niet duidelijk.