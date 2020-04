Albanese inbreker gevat na vluchtpoging over Brusselse ring: 20 maanden cel Wouter Hertogs

29 april 2020

Zaventem Drie Albanezen zijn veroordeeld tot 20 maanden cel voor 2 inbraakpogingen en 1 geslaagde inbraak in Sterrebeek. Een van de drie werd na een korte achtervolging gearresteerd. De twee anderen vluchtten naar het buitenland.

Eind vorig jaar werden de Albanese man en zijn passagier in Zaventem tegengehouden bij een routinecontrole. De twee wisten meteen hoe laat het was en renden weg. Hij wilde zo graag ontsnappen aan de politie dat hij de Brusselse ring overliep tot in Machelen. Daar kon hij alsnog opgepakt worden. Zijn kompaan had meer succes en kon ontkomen. In de wagen lag cash geld uit verschillende landen en 3 gsm’s. Op de vluchtweg van de bestuurder werd een paspoort van een andere Albanees aangetroffen. Bovendien bleken er enkele uren voor de arrestatie van de man enkele inbraakpogingen en een inbraak in Sterrebeek gepleegd te zijn. Telkens was geprobeerd om met een steen het raam te vernielen om zo de woning te betreden. Bij twee woningen was dat niet gelukt, bij een derde waren de inbrekers aan de haal gegaan met juwelen en een horloge. De beschrijvingen van de buurtbewoners kwamen perfect overeen met de twee Albanezen.

In Duitsland gearresteerd

Toch ontkende de man aanvankelijk alles. Pas na enkele verhoren bekende hij betrokken te zijn geweest bij de drie inbraken. Telefonieonderzoek linkte naast zijn kompaan die kon vluchten nog een derde man aan de feiten. Een van de twee werd ondertussen in Duitsland gearresteerd maar werd niet uitgeleverd ten gevolge van de coronamaatregelen. De derde man is nog steeds spoorloos.