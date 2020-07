Agenten zien vrouw taxi toetakelen met haar stiletto’s: werkstraf van 70 uur Wouter Hertogs

01 juli 2020

09u35 0 Zaventem Een vrouw uit Zaventem is veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur voor weerspannigheid. Ze verzette zich tegen haar arrestatie nadat ze even daarvoor geweigerd had te betalen. Zelf had ze een héél andere versie van de feiten maar de rechter hield hier geen rekening mee.

Ongeveer een jaar geleden kreeg de politie een oproep van een taxichauffeur die beweerde aangevallen te zijn door een dronken vrouw die hij in zijn taxi vervoerd had. De agenten kwamen ter plaatse en zagen de vrouw met een van haar stiletto’s op de taxi inbeuken. Toen ze haar vroegen te kalmeren werd ze alleen maar kwader. Ze stampte op de knie van een agent en goot een beker water over het hoofd van een andere agent. Uiteindelijk kon ze overmeesterd worden en mocht ze haar roes uitslapen in de cel.

Voor de rechter deed ze bij monde van haar advocate wel haar versie van de feiten. “Ze was met een vriendin iets gaan drinken en had daarna een taxi gebeld. Al meteen gaf de chauffeur enkele denigrerende opmerkingen. Zo vond hij dat ‘Westerse vrouwen zoals haar altijd wilden provoceren met hun kledij’. Ook kreeg ze enkele schunnige blikken toegeworpen. Toen die chauffeur stopte op een parking raakte ze echt in paniek. Ze was al eerder aangerand en vreesde dit opnieuw mee te maken. Daarom sprong ze meteen de wagen uit en deed ze haar schoenen uit. Zo kon ze zich ermee verdedigen”, aldus de verdediging. Toen de agenten vlak daarna aankwamen dacht ze naar eigen zeggen ‘gered’ te zijn. “Die chauffeur had echter gezegd dat ze niet betaald had en hem had aangevallen. Toen ze merkte dat de agenten daar voor haar waren voelde ze zo’n onmacht dat ze met haar schoenen op de taxi sloeg.” Haar advocate vroeg dan ook de vrijspraak. De rechtbank ging hier niet op in en geloofde de versie van de verbalisanten boven de hare. “Mevrouw ging voor de ogen van de agenten de taxi te lijf en verzette zich op ontoelaatbare wijze tegen haar arrestatie”, luidde het. Indien ze binnen het jaar de werkstraf niet uitvoert wacht haar een vervangende gevangenisstraf van 6 maanden.