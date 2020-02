Agent minstens twee weken werkonbekwaam nadat agressievelingen hem en collega aanvallen tijdens banale controle SHVM

13 februari 2020

10u54 0 Zaventem De agent die zondag 9 februari tijdens een verkeerscontrole van de lokale politie Zaventem aangevallen werd door een agressieve passagier en bijgevolg een pink brak, is na het incident minstens twee weken werkonbekwaam. Ook zijn collega die eveneens klappen kreeg, werd zeker een week werkonbekwaam verklaard.

Een banale verkeerscontrole in de Groenstraat in Zaventem mondde afgelopen zondag uit tot een schermutseling. Agenten merkten een wagen op die een eenrichtingsstraat inreed en maanden daarop de bestuurder aan te stoppen. Maar daar had de chauffeur geen zin in en vluchtte meteen weg.

Twee agenten zetten daarop de achtervolging in en reden de wagen even verderop klem, tot grote frustratie van een van de passagiers. De man, die op dat moment onder invloed was van alcohol en drugs, ging door het lint en viel een agent aan in de rug. De man brak tijdens zijn aanval de pink van de agent. Ook zijn collega, die op dat moment tussenbeide wou komen, kreeg enkele rake klappen en liep een voetblessure op. Uiteindelijk kon de man ingerekend worden met de hulp van de ploegen van omliggende zones en werd hij meegenomen naar het commissariaat. Het parket van Halle-Vilvoorde besliste de man voor de onderzoeksrechter voor te leiden.

De agent die zijn pink brak, is na het incident voor minstens twee weken werkonbekwaam. Hij wordt donderdag geopereerd. Ook zijn collega werd voor zeker een week werkonbekwaam verklaard en moet nog verschillende scans ondergaan.

Welke straf de man boven het hoofd hangt, is voorlopig nog niet bekend.