Afvalstatistieken Interza: we sorteren steeds beter, maar zwerfvuil blijft probleem Robby Dierickx

09 september 2019

09u27 0 Zaventem Bij de huis-aan-huisinzamelingen van afvalintercommunale Interza wordt steeds minder rest-, papier- en GFT-afval opgehaald. Dat blijkt uit de afvalstatistieken van de eerste zes maanden van dit jaar. Keerzijde van de medaille: sluikstort blijft – vooral in Zaventem – een groot probleem.

Interza beheert de afvalophalingen in Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Kampenhout. Uit de afvalstatistieken blijkt dat de dalende trend van de vorige jaren qua afvalophaling zich in het eerste semester van dit jaar voort heeft gezet. Zo daalt de hoeveelheid opgehaald rest-, papier- en GFT-afval verder. Ook in de recyclageparken wordt een daling vastgesteld, vooral in Kampenhout en Steenokkerzeel. “Door te toenemende sensibiliseringsacties op lokaal en bovenlokaal niveau zijn mensen sowieso bewuster met hun afval bezig”, zegt Lukas Schillebeeckx, gemeenteraadslid in Zaventem en lid van de raad van bestuur van Interza. “Daarnaast zorgt het digitale tijdperk voor minder papier, de inspanningen rond thuiscomposteren voor minder GFT en het sorteren op zich in combinatie met het consuminderen voor minder restafval.”

Op gebied van sluikstort scoort de regio echter minder goed. Vooral in Zaventem blijft het een probleem. Met de aankoop van mobiele camera’s en extra sensibiliseringscampagnes wil de afvalintercommunale, die sinds begin dit jaar bevoegd is voor sluikstort, het probleem aanpakken.