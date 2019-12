Afrit Sterrebeek E40 richting Luik dicht door mazoutspoor Robby Dierickx

05 december 2019

16u12 0 Zaventem Op de E40 richting Luik is de afrit Sterrebeek sinds 15.50 uur afgesloten als gevolg van een mazoutspoor. De brandweer is ter plaatse om het goedje op te ruimen.

Alle verkeer op de E40 richting Leuven moet de snelweg verlaten via knooppunt Sint-Stevens-Woluwe om nadien de omleiding tot oprit 21 Sterrebeek te volgen. Daar kan men de snelweg opnieuw op. De afrit Sterrebeek in de richting van Brussel is wel nog steeds toegankelijk.

Wie of wat het oliespoor veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk.