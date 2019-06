Actiecomité Openbaar Vervoer Nu vraagt heropening oud treinstation onder luchthaven Robby Dierickx

04 juni 2019

17u03 0 Zaventem Het actiecomité Openbaar Vervoer Nu pleit voor de heropening van het oude treinstation – dat enkele jaren geleden uit dienst genomen werd – te heropenen en als terminus te gebruiken voor de toekomstige trams van het Brabantnet. Ook wil de actiegroep dat de geplande metrolijn 3 doorgetrokken wordt tot in Brussels Airport.

Door de komst van het Diabolo-project is het voormalige treinstation op Brussels Airport – dat amper een honderdtal meter van het nieuwe ligt – al enkele jaren buiten gebruik. Maar Ruben Van Miegroet van actiecomité Openbaar Vervoer Nu ziet het als de ideale terminus van de twee trams van het Brabantnet die op termijn Brussel met de luchthaven moeten verbinden. “Uit de huidige plannen blijkt dat de trams moeten stoppen aan de bestaande busterminal, maar die is hier helemaal niet geschikt voor”, meent Van Miegroet. “Bovendien is ze allesbehalve aantrekkelijk. Door het open karakter is het een enorm tochtgat. Op die manier trek je geen reizigers aan. Het oude station biedt meer comfort en ligt bovendien vlak onder de terminal.”

Daarnaast pleit Van Miegroet voor het doortrekken van de toekomstige metrolijn 3 van de MIVB. “Die zal volgens de huidige plannen stoppen aan de gewestgrens, terwijl een metro naar de luchthaven net dé oplossing is voor de files.”

Om de slaagkansen van zijn ideeën te vergroten, vraagt de oprichter van actiegroep Openbaar Vervoer Nu een herfederalisering van het beleidsdomein mobiliteit. “Nu moeten verschillende ministers zich buigen over het dossier rond de trams en de verbinding met de luchthaven. Met één minister zou dit alles vlotter gaan.”