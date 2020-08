Acht gemeenten overschrijden alarmdrempel, al blijft het aantal effectieve besmettingen beperkt Robby Dierickx

05 augustus 2020

13u28 0 Zaventem Maandag waren er nog zeven gemeenten uit onze regio die de alarmdrempel overschreden hadden, woensdag zijn het er acht. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. Toch ligt het aantal effectieve besmettingen overal nog vrij laag.

Tervuren (9 gevallen, 40 besmettingen per 100.000 inwoners), Wemmel (6 gevallen, 36 besmettingen per 100.000 inwoners), Machelen (5 gevallen, 32 besmettingen per 100.000 inwoners), Zaventem (11 gevallen, 32 besmettingen per 100.000 inwoners), Wezembeek-Oppem (4 gevallen, 28 gevallen per 100.000 inwoners), Vilvoorde (11 gevallen, 25 besmettingen per 100.000 inwoners), Steenokkerzeel (3 gevallen, 25 besmettingen per 100.000 inwoners) en Kraainem (3 gevallen, 25 besmettingen per 100.000 inwoners): dat zijn de acht gemeenten uit onze regio die woensdag de alarmdrempel overschreden volgens de cijfers van Sciensano. De drempel ligt op 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

Toch is het aantal effectieve besmettingen de voorbije zeven dagen nog vrij laag. In Zaventem en Vilvoorde gaat het om 11 van de respectievelijk 34.368 en 44.727 inwoners. In vergelijking met de eerste golf wordt er vandaag ook meer getest.

Alleen in Hoeilaart en Kapelle-op-den-Bos zijn er momenteel nog geen coronagevallen.

Meer over Hoeilaart

Kapelle

Kraainem

Machelen

Sciensano

Steenokkerzeel

Vilvoorde

Vilvoorde