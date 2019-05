Acht Brusselaars trekken naar rechter om vluchten te schrappen WHW

31 mei 2019

15u30 0 Zaventem Acht Brusselaars zijn naar de Brusselse kortgedingrechter gestapt uit onvrede met de vluchten boven Brussel. Zij willen een verbod op nachtvluchten voor bepaalde soorten vliegtuigen. De advocaat van de Belgische staat vraagt om de vordering onontvankelijk te verklaren.

De achtkoppige groep was in oktober naar de rechter gestapt tegen luchthavenuitbater Brussels Airport Company, de Belgische staat (meer bepaald de federale overheidsdienst Mobiliteit) en luchtverkeersleider skeyes. Ze eisen dat er een einde wordt gemaakt aan de discriminerende behandeling die de inwoners van Brussel volgens hen te beurt valt door de vluchten die boven de hoofdstad plaatsvinden. Volgens hen worden de geluidsnormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geschonden. Ze baseren zich op het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Dat laatste voorziet in “het recht op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid”.

‘Een soep’

“Ik vraag u om de vordering onontvankelijk te verklaren”, zo antwoordde Olivier Di Giacomo, de advocaat van de Belgische staat. Hij noemde de conclusies die de eisers hadden neergelegd “een soep”. Volgens hem kan er niet worden hardgemaakt dat ze als Brusselaars gediscrimineerd worden. “Er is niet aangetoond dat ze op een andere manier behandeld worden. De Vlamingen worden bijvoorbeeld ook getroffen.” Skeyes heeft op zijn beurt dan weer gesteld dat het als luchtverkeersleider niet verantwoordelijk is voor de toewijzing van de pistes en voor het verlenen van toelatingen aan de vliegtuigen. De omwonenden vinden dat de activiteiten van de luchthaven hun gezondheid schade toebrengen. Er wordt binnen de maand een uitspraak verwacht.