Aansluiting E40 met Brusselse ring vanaf maandag 3 weken lang ’s nachts afgesloten Robby Dierickx

09 april 2020

09u12 0 Zaventem Maandag start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met één van de laatste fases van de plaatsing van nieuwe LED-verlichting op het verkeersknooppunt in Sint-Stevens-Woluwe. Drie weken lang zal de aansluiting van de E40 vanuit Leuven naar de Brusselse ring ’s nachts afgesloten worden.

De plaatsing van LED-verlichting op het knooppunt in Sint-Stevens-Woluwe startte in november vorig jaar en nadert nu haar eindfase. Vanaf komende maandag is de laatste verbindingslus immers aan de beurt. Dan schuiven de werkzaamheden op naar de aansluiting van de E40 vanuit Leuven met de Brusselse binnen- en buitenring. Daar zal de komende drie weken ’s nachts gewerkt worden.

Door de werken zal het verkeer vanuit Leuven dat tussen 21 en 5 uur richting de Brusselse ring wil, moeten omrijden via het op- en afrittencomplex in Evere. Wie naar de luchthaven wil, zal via afrit 21 Sterrebeek omgeleid worden. Vrachtverkeer zal vervolgens via de Mechelsesteenweg en de Haachtsesteenweg naar de inrit van Brucargo in Melsbroek gestuurd worden. Passagiers en werknemers zullen via de Leuvensesteenweg en de Woluwelaan moeten rijden om uiteindelijk via het op- en afrittencomplex Zaventem-Henneaulaan naar Brussels Airport te kunnen.

Wegen en Verkeer benadrukt dat de aannemer de nodige beschermingsmaatregelen genomen heeft zodat haar arbeiders in deze moeilijke omstandigheden door het coronavirus toch veilig verder kunnen werken.