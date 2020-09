Aannemer raakt gasleiding: beperkte hinder voor omwonenden Robby Dierickx

09 september 2020

Op de hoek van de Tomberglaan met de Ter Merenlaan in Zaventem heeft een aannemer woensdagochtend bij werken een gasleiding geraakt. Daardoor waren er korte tijd wat problemen in enkele woningen in de omgeving. Volgens netbeheerder Fluvius was het euvel snel verholpen. In de loop van de namiddag zal het lek volledig hersteld worden.