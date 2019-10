Aanleg vloerplaat nieuw politiecommissariaat uitgesteld door regen RDK

02 oktober 2019

16u32 1 Zaventem Normaal gezien had de vloerplaat van het nieuw politiecommissariaat in Zaventem vrijdag gegoten moeten worden, maar door de voorspelde regen heeft de aannemer woensdag beslist om die werken uit te stellen. De werken verschuiven naar komende maandag. Er worden die dag verschillende verkeersmaatregelen genomen om alles vlot te laten verlopen.

Zo wordt de Spoorwegstraat tussen 3 en 17 uur afgesloten voor alle verkeer en dit vanaf het voetwegje komende van de perrons. Ook het gedeelte van de Spoorwegstraat aan de kant van de Parklaan wordt afgesloten. Het eenrichtingsverkeer in de Spoorwegstraat en de Steenokkerzeelstraat wordt tijdelijk opgeheven. Er geldt tevens een parkeerverbod aan beide kanten in de Spoorwegstraat, tussen de Parklaan en de Hoogstraat. Er wordt een omleiding ingelast via de Landbouwstraat, de Steenokkerzeelstraat en de Hoogstraat. De halte van de schoolbus wordt in samenspraak met De Lijn verplaatst naar de bushalte tussen de Landbouwstraat en de Watertorenlaan.

De maatregelen gelden tot het einde van de betonstort. Als die om 15 uur al afgerond kunnen worden, worden alle maatregelen met andere woorden twee uur vroeger dan gepland opgeheven.