Aangename temperatuur lokt veel volk naar jaarmarkt Robby Dierickx

03 juni 2019

In het centrum van Zaventem was het maandagvoormiddag opnieuw over de koppen lopen op de 53ste jaarmarkt. Dinsdag wordt het jaarmarktweekend afgesloten met een familiedag op de kermis.

Koeien, paarden en allerlei soorten pluimvee: ook op de 53ste jaarmarkt konden de traditionele prijskampen opnieuw heel wat mensen lokken. De bezoekers konden daarnaast ook kuieren langs ruim honderd kraampjes waarin handelaars en verenigingen allerlei spullen verkochten. In de namiddag was al muziek wat de klok sloeg in de Stockmanszaal in cultuurcentrum De Factorij. Er werd stevig gedanst en gezongen tijdens de gratis optredens van Evelien Cannoot, David Van Dyck en de Romeo’s.

Zoals elk jaar wordt het jaarmarktweekend, dat zaterdag al begon met optredens, afgesloten met een familiedag