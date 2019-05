800 euro boete voor stroomstootwapen in bagage WHW

23 mei 2019

14u43 0 Zaventem Een Mechelse vrouw is veroordeeld tot een boete van 800 euro voor verboden wapenbezit. Ze wilde een stroomstootwapen meenemen naar Egypte maar dit werd onderschept de luchthaven. “Dat diende om ons te beschermen in de Sahara”, klonk het tegen de politie.

Op 2 augustus werd het stroomstootwapen aangetroffen in haar handbagage. De vrouw wilde op reis gaan naar Egypte, waar haar ouders geboren werden. “In de Sahara doen we dan soms trektochten en dan voel ik me veiliger met dat wapen”, legde ze uit tegen de agenten. Deze hadden echter geen medelijden en namen het wapen in beslag. Bovendien werd ze even vastgehouden waardoor ze haar vlucht miste. “Ze is in de praktijk dus al gestraft. Ze heeft een nieuwe vlucht moeten boeken en kwam later aan”, aldus de verdediging, die daarom om de opschorting verzocht. De rechter ging hier niet op in en gaf haar een boete van 800 euro. Wel werd de helft daarvan met uitstel uitgesproken.