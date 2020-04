79 bestuurders lopen tegen de lamp tijdens snelheidscontrole SHVM

17 april 2020

11u38 0

De lokale politie Zaventem heeft gisteren een snelheidscontrole gehouden op de Mechelsesteenweg in Sterrebeek, waar een maximum toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur geldt. Zo’n 448 bestuurders passeerden daarbij de radar. 79 onder hen hielden zich niet aan de toegelaten snelheid. Een bestuurder stak er met kop en schouders bovenuit. Hij reed binnen de bebouwde kom 82 kilometer per uur.

“Er is minder verkeer op onze wegen omwille van de corona-maatregelen. Laat dit echter geen uitnodiging zijn om de verkeersveiligheid van wie zich toch nog moet verplaatsen in het gedrang te brengen”, klinkt het bij de politie.