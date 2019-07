651 energieverslindende straatlampen worden vervangen door LED Robby Dierickx

15u33 0 Zaventem Het Zaventemse gemeentebestuur heeft beslist om in een eerste fase 651 energieverslindende lichtpunten in het straatbeeld te vervangen door duurzame LED-verlichting. De gemeenteraad ging akkoord met een opdracht van 340.000 euro aan Fluvius. In achttien straten verspreid over de vier deelgemeenten worden de lampen vervangen.

“Hiermee doen we niet alleen iets positiefs voor het milieu, maar sparen we jaarlijks ook 55.000 euro uit”, weet burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Met dat uitgespaarde geld kunnen we voor de mensen veel nuttigere dingen doen dan de elektriciteitsfactuur te betalen.”

“We kiezen maximaal om enkel de lichten zelf te vervangen en zo weinig mogelijk palen”, zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). “Zo besparen we zoveel mogelijk in CO2 en in euro’s. Dat is goed voor het klimaat en de portemonnee.”

In woonstraten kiest de gemeente voor warm, geel licht. “Op drukke gewestwegen, in industriegebieden en voor het accentueren van een gevaarlijk kruispunt opteren we voor feller licht”, besluit schepen Martine Robberechts (Open Vld). De gemeente plant dit jaar nog een tweede schijf van LED-verlichting en een derde in 2020. Daarnaast komt er ook LED-verlichting op de voetbalvelden.