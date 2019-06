60-jarige “beroepssmokkelaarster” riskeert 40 maanden cel WHW

26 juni 2019

12u42 0 Zaventem Een 60-jarige vrouw riskeert 40 maanden voor het smokkelen van cocaïne. Volgens het parket was het niet de eerste keer dat ze dit deed.

De Roemeense vrouw werd op 18 januari opgepakt op de luchthaven van Zaventem. Haar koffer was door de douanediensten van de band gehaald. Onder een dubbele bodem werd 600 gram cocaïne gevonden. Daarnaast had ze onder andere 470 euro cash geld bij. “Een typische voorschotsom die grote drugsorganisaties geven voor een smokkel”, aldus het parket.

De vrouw, die afgestapt was van een vlucht die uit de Dominicaanse Republiek kwam, hield vol dat het haar koffer niet was, ook al lagen haar kleren erin en was de koffer ingecheckt onder haar naam. Naar eigen zeggen was ze vrijwilligster bij een hulporganisatie.

“Mevrouw is een beroepssmokkelaar. Ze heeft al verschillende reizen over de Dominicaanse Republiek naar de VS gedaan. Benieuwd hoe goed ze de talen daar kan spreken”, aldus het parket. Daarom werd een zwaardere straf gevorderd dan de klassieke straf van 36 maanden.