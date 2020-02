60 belangstellenden voor workshops rond rouwen MKV

08 februari 2020

17u41 0 Zaventem In Zaventem ging voor het eerst ‘Ik rouw van jou’ door. Een dag vol workshops waar alles in het teken staat van rouwen. 60 mensen vonden hun weg naar De Factorij in Zaventem om deel te nemen. Mensen hebben na een verlies soms nood aan het herontdekken van de zin van het leven, of willen ergens terecht kunnen om hun ervaringen te delen.

Jozefien Muylle, programmatie verantwoordelijke voor podiumkunsten vertelt hoe deze dag tot stand kwam: “Archeduc is een organisatie die verschillende activiteiten voor volwassenen organiseert. Zij stelden steeds vaker vast dat er nood is aan sessies over rouwen. Mensen vragen echt waar ze terecht kunnen. Het is een thema van alle tijden waar zowat iedereen mee in aanraking komt. Gezien er verschillende organisaties zijn die werken rond rouwen, werd het een samenwerking tussen CC De Factorij, Archeduc, Vormingplus Halle-Vilvoorde, Ouders van Verongelukte Kinderen – Save vzw, Missing You vzw en de werkgroep Verder Na Zelfdoding .”

Mensen konden in de namiddag kiezen uit vier verschillende workshops rond rouwen en het verwerkingsproces daarvan.

“Wie dat wou kon na de workshops blijven eten. Dat was een laagdrempelige manier om met elkaar na te praten, info uit te wisselen en ook om in interactie te gaan met zij die de workshops gaven”, vertelt Jozefien. Tot slot kozen ze voor theaterstuk ‘Gesprek met de regen’ als afsluiting. Het theaterstuk stond in onze programmatie en viel bij te wonen door iedereen die dat wou maar was zeker voor wie de workshops volgde de ideale verlenging op de namiddag. “Het is een prachtig stuk dat al een jaar toert en het verhaal brengt van ouders die een kind verliezen. De acht techniekers zijn al van ‘s ochtends bezig met het installeren van de technieken in de zaal.”

Herhaling

“We hebben het niet als jaarlijkse editie gepland, maar we merken dat er belangstelling voor is dus het is zeker voor herhaling vatbaar”, besluit Jozefien.