45ste carnavalsstoet lijdt voorlopig niet onder coronavirus: “Maar we volgen situatie op de voet” Robby Dierickx

10 maart 2020

10u02 0 Zaventem Zaterdag trekt de carnavalsstoet voor de 45ste keer door de Zaventemse straten. Voorlopig kan de stoet gewoon plaatsvinden, maar het schepencollege volgt de situatie in deze coronatijden op de voet. “Vanuit Brussel is er momenteel nog geen bevel om samenkomsten met veel mensen te verbieden”, aldus schepen van Feestelijkheden Dirk Philips. De stoet vertrekt om 14.11 uur op het Kerkplein.

“Opnieuw nemen om en bij de dertig verenigingen deel aan onze jaarlijkse carnavalsstoet”, zegt schepen Philips (Open Vld). “Een handvol daarvan komt uit de eigen gemeente. Het parcours is hetzelfde als de voorbije jaren. Zo vertrekken de carnavalswagens om 14.11 uur op het Kerkplein en rijden ze vervolgens via onder meer de Parklaan en de Stationsstraat naar de Vilvoordelaan. Daar vindt ter hoogte van de kermis om 17.11 uur de traditionele carnavalsworp plaats.”

De stoet zal in goede banen geleid worden door Prins Eric I en het jeugdprinsenpaar Bastien en Maya. “Zij krijgen de symbolische sleutel van de gemeente zaterdagochtend om 10.11 uur overhandigd”, legt Dirk Philips uit.

Door het coronavirus worden in heel Europa steeds meer evenementen afgelast, maar de carnavalsstoet komt voorlopig nog niet in het gedrang. “Dat is alleen het geval wanneer we vanuit Brussel te horen krijgen dat we naar niveau 3 gaan”, aldus nog de schepen. “Dat zou betekenen dat evenementen met heel wat bezoekers verboden zouden worden. In dat geval zullen we met de veiligheidsraad bekijken wat we moeten doen. Maar voorlopig is er dus zeker geen reden tot paniek.”