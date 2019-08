42 maanden cel voor opdrachtgever drugstransport WHW

30 augustus 2019

12u00 0 Zaventem Een Jamaicaanse man is veroordeeld tot 42 maanden cel voor zijn betrokkenheid bij het verhandelen van cocaïne. Hij gaf een landgenoot de opdracht 5,5 kilo cocaïne voor hem te smokkelen.

In december werd een Jamaicaan uit Londen opgepakt op de luchthaven. De douane had in zijn reiskoffer 5,5 kilogram cocaïne aangetroffen. In zijn gsm stond het telefoonnummer van een landgenoot die in Gent verbleef. Die was volgens de opgepakte drugssmokkelaar zijn opdrachtgever. De man uit Gent werd pas onlangs opgepakt en legde gedeeltelijke bekentenissen af. “Ik wist dat hij drugs smokkelde maar die waren niet allemaal voor mij”, zei de man over de drugssmokkelaar. “Hij zou me slechts een deel geven, zo’n 250 gram. Die zouden we dan samen verkopen, omdat we allebei geld nodig hadden en ik hem geholpen had met zijn vliegticket. De rest van de drugs moest naar het Verenigd Koninkrijk.” Bovendien werd hij al eerder veroordeeld, tot 3 jaar cel met uitstel, voor drugsfeiten.