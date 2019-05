38 maanden cel voor smokkelen van 44,5 kilogram cocaïne WHW

23 mei 2019

15u02 0 Zaventem Een Braziliaanse man is veroordeeld tot 3 jaar en 2 maanden cel voor het smokkelen van drugs. De man werd op de luchthaven betrapt met 44,5 kilogram cocaïne in zijn twee koffers.

De 21-jarige man kwam op 8 februari aan op de luchthaven van Zaventem. De douane trof tot hun grote verbazing 17 pakken cocaïne aan in zijn koffers. Het witte poeder zat tot in de trekstangen van zijn bagage verstopt. In totaal vervoerde hij 44,5 kilogram. Bovendien ging het ook om heel zuivere cocaïne. De zuiverheidsgraad bedroeg maar liefst 81 %. “Met dergelijke hoeveelheden zouden er enorm winsten geboekt zijn door de vereniging waartoe de man behoorde”, aldus het parket. De verdediging verzocht om mildheid. “Hij is nog piepjong en heeft een fout gemaakt. Het gaat hier duidelijk om een kleine garnaal. Daarom vragen we een ‘normale’ straf”, klonk het. Het ‘normale’ tarief voor drugssmokkel is 36 maanden cel. “Gezien de enorme hoeveelheid kan ik niet anders dan daar rekening mee te houden”, aldus de rechter, die daarom 2 maanden extra gaf.