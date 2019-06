36 maanden cel voor smokkelen van 6 kilogram MDMA WHW

28 juni 2019

15u20 0 Zaventem Een Spaanse pakjesbezorger die op de luchthaven betrapt werd met 6 kilogram MDMA in zijn bagage is veroordeeld tot 36 maanden cel.

De man kampte al geruime tijd met financiële problemen. Toen hij benaderd werd door een lid van een criminele organisatie om in ruil voor enkele duizenden euro’s drugs te smokkelen besloot hij hierop in te gaan. Op 10 maart vloog hij naar ons land maar op de luchthaven van Zaventem werden 9 pakjes gevuld met MDMA aangetroffen in zijn koffers. “Als koerier bij die pakjesdienst verdiende hij 800 euro per maand. Te weinig om zijn schulden mee af te betalen. Daarom is hij op het aanbod ingegaan”, aldus zijn advocaat Eddy Cochez, die vroeg om een milde straf. Gezien de grote hoeveelheid drugs besloot de rechter hem 36 maanden te geven.