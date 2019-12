36 maanden cel voor drugssmokkelende studenten WHW

23 december 2019

15u24 0 Zaventem Twee Braziliaanse studenten zijn veroordeeld tot 36 maanden cel omdat ze geprobeerd hebben cocaïne het land binnen te smokkelen.

De twee studenten, 29 en 24 jaar oud, werden op 8 september door de douane tegengehouden toen ze op Brussels Airport landden met een vlucht vanuit Lissabon en enkel handbagage bij zich hadden. De twee bekenden meteen dat ze boletas gevuld met cocaïne hadden ingeslikt, de ene 139 en de tweede 133. Een van beiden had zich op het vliegtuig al ontlast van een deel van zijn lading en die in een plastic zak in zijn bagage gestoken, en andere verloste zich nog op de toiletten van de douane van zijn last. Hun advocaten hadden voor enige mildheid gepleit. De twee studenten zouden immers uit geldnood gehandeld hebben en er zou hen elk 5.000 euro beloofd zijn als ze het drugtransport uitvoerden. De rechter was echter niet in een milde bui en gaf hen de gevorderde 36 maanden.