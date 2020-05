36 maanden cel voor drugssmokkel in rolstoel Wouter Hertogs

11 mei 2020

11u22 1 Zaventem Een Spaanse man is veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van 3,7 kilogram cocaïne. Een gebrek aan originaliteit kan de man niet verweten worden: de drugs waren deels verstopt in zijn rolstoel. Deze bleek hij overigens helemaal niet nodig te hebben aangezien hij kerngezond was.

Op 26 januari werd een reiziger die zich verplaatste in een rolstoel gecontroleerd door de douane. De man kwam vanuit de Dominicaanse Republiek en omdat dit een ‘risicovlucht’ was op het vlak van drugssmokkel ontkwam ook hij niet aan een doorgedreven controle. Met succes, want in de voering van zijn zwarte handtas werd cocaïne aangetroffen. Ook in een kamerjas, gewone jas en de zolen van sportschoenen werd cocaïne aangetroffen.

Last but not least bleek er ook van het witte poeder in de kussens van zijn rolstoel te steken. In totaal vervoerde de man 3,7 kilogram cocaïne met een zuiverheidsgraad van 77%. De man, die helemaal niet mindervalide bleek te zijn, wist dat ontkennen geen zin had. “Ik kreeg het voorstel om iets te smokkelen van een zogezegde vriend. Ik zou 7.000 euro krijgen in een Brussels hotel indien de smokkel gelukt was”, klonk het tegen de politie .