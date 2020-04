36 maanden cel gevorderd voor smokkel van 40 kilogram cocaïne Wouter Hertogs

29 april 2020

15u41 0 Zaventem Twee Franse vrouwen riskeren 36 maanden cel voor het smokkelen van in totaal 40 kilogram cocaïne.

Op 3 november werden de twee opgepakt op de luchthaven van Zaventem. Ze waren net geland met een vlucht uit de Dominicaanse Republiek en bleken cocaïne te hebben vervoerd in hun bagage. Verschillende blokken cocaïne die met aluminiumfolie omwikkeld was waren verborgen in hun koffers. Een van hen bekende meteen. “Tijdens het feesten in de Dominicaanse Republiek hebben we twee leuke jongens ontmoet. We hebben er enkele dagen mee rondgehangen en toen we vertrokken vroegen ze of we die koffers konden meenemen.” Toen ze twijfelden zouden de jongens hen 10.000 euro aangeboden hebben. Ook zouden ze hen naar eigen zeggen bedreigd hebben. “We dachten niet dat het om drugs ging maar wel dat we geld moesten smokkelen”, voegde ze eraan toe. Het parket gelooft weinig van deze versie. “10.000 euro krijgen om geld te smokkelen? Dat gelooft toch niemand? Beiden wisten goed genoeg dat ze drugs smokkelden en ze namen welbewust het risico.” Uitspraak op 11 mei.