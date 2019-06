35e veroordeling voor geweldenaar (en het is een stevige) WHW

25 juni 2019

18u22 0 Zaventem Een man uit Tienen is veroordeeld tot 4 jaar cel voor slagen en verwondingen. Hij raakte twee jaar geleden na de Zaventemse kerstmarkt betrokken bij een vechtpartij. Opvallend: de man heeft al 34 veroordelingen op zijn strafregister.

De rechter had er duidelijk genoeg van. Het parket had een effectieve celstraf van 15 maanden gevorderd maar de rechtbank besloot dat 4 jaar cel een passendere sanctie was. Het imposante strafregister van de man speelde hierin een grote rol. Ook de feiten waarvoor hij zijn 35e veroordeling opliep waren niet sympathiek. Op 16 december 2017 was het slachtoffer, een man van Turkse origine, de kerstmarkt in het centrum van Zaventem gaan bezoeken. Daarna waren ze iets gaan drinken in een naburig café. Toen het koppel buiten een sigaret wou gaan opsteken kregen ze het aan de stok met drie andere klanten die dachten dat ze de zaak wilden verlaten zonder betalen. Ze hielden het slachtoffer tegen toen hij naar buiten wilde gaan en een stevige discussie ontspon zich. Hierbij sloeg een van de drie hem vol op het gezicht, met een neusbreuk tot gevolg. Het was nog niet gedaan. Buiten kreeg hij een slag op de schouder. Volgens het parket bleek uit camerabeelden van het eerste incident dat de agressor S.J. was.

Toch ontkende deze alles, hierin gesteund door zijn vrienden. “Die man kreeg klappen van enkele allochtone jongeren”, was hun versie. Ook de barman stelde geen slagen gezien te hebben. “In dergelijke caféruzies gebeurt het wel meer dat men elkaar wilt beschermen”, aldus de advocaat van het slachtoffer, “de beelden zeggen genoeg. S.J. heeft slagen uitgedeeld.” De rechter volgde hem hierin en veroordeelde hem tot 4 jaar cel.