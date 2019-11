350 Belgen kunnen na 4 dagen eindelijk vertrekken uit Mexico: “Net op tijd, want de emoties laaiden stilaan hoog op” Robby Dierickx

14u33 76 Zaventem Vier dagen lang zaten 350 Belgen vast in Mexico door een technisch defect aan een vliegtuig van Tui, maar donderdagmiddag zijn ze eindelijk naar België teruggekeerd. De problemen begonnen maandagmiddag en geraakten maar niet opgelost. “De emoties laaiden stilaan hoog op, dus we zijn tevreden dat we eindelijk naar huis kunnen”, lieten reizigers weten.

Maandag hadden de 350 Belgen na een deugddoende vakantie in Mexico huiswaarts moeten keren. Maar op de luchthaven van Cancun werden ze van het kastje naar de muur gestuurd. “Pas na drie uur kregen we informatie en bleek dat het vliegtuig – een Dreamliner - wegens een technisch probleem niet kon vertrekken”, vertelt een gestrande Lieven Lammens. “’s Avonds werden we uiteindelijk naar verschillende hotels gebracht. Daar hebben we drie nachten geslapen.”

Vandaag om 6 uur lokale tijd (12 uur onze tijd) zouden de 350 Belgen uiteindelijk toch kunnen terugkeren, maar al snel bleek dat er opnieuw een probleem was. Toen de boordcommandant liet weten dat het toestel aan een controle onderworpen werd en er mogelijk niet naar België teruggekeerd kon worden, werden de wachtenden ongeduldig. “De mensen waren het dan ook stilaan beu”, aldus nog Lieven Lammens. “Drie dagen wachten is genoeg geweest. De emoties laaiden soms hoog op, maar gelukkig stak een lokaal bandje ons een hart onder de riem.”

Wisselstuk

Uiteindelijk kregen de Belgen omstreeks 15.45 uur onze tijd (9.45 uur lokale tijd) te horen dat de controles positief waren en dat ze toch naar huis konden. Onder de gestrande reizigers was ook een vijftigtal klanten van reisbureau De Blauwe Vogel uit Sint-Truiden. “De problemen begonnen maandag door een technisch defect aan het vliegtuig”, zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere.

“Er moest een wisselstuk overgevlogen worden, maar dat neemt uiteraard heel wat tijd in beslag. Vandaag stond het vertrek gepland, maar door een probleem met de generator in het toestel, kon het vliegtuig niet op tijd vertrekken. Na een grondige controle bleek alles alsnog in orde, zodat er finaal toch gevlogen mocht worden.”

Behalve de drie overnachtingen en de catering op hotel krijgen de 350 reizigers ook een tegemoetkoming van 600 euro per persoon.