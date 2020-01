350.000 euro buit bij plofkraak Zaventem, maar daders kunnen er mogelijk niets mee doen Robby Dierickx

15 januari 2020

16u14 0 Zaventem Bij de plofkraak op een filiaal van bpost in Zaventem zouden de dieven dinsdagochtend in enkele minuten tijd 350.000 euro gestolen hebben. Dat meldt de VRT. Volgens bpost traden de inktcassettes in de geldkoffers wel in werking, waardoor het geld besmeurd zou zijn met inkt en dus niet meer bruikbaar is.

De plofkraak werd dinsdagochtend omstreeks 4.30 uur op een filiaal van bpost langs de Leuvensesteenweg in Zaventem gepleegd. De daders braken een schuifdeur open en lieten een geldautomaat ontploffen, vermoedelijk met gas. Ze gingen met verschillende geldkoffers aan de haal. Volgens de openbare omroep is er in totaal 350.000 euro gestolen. De VRT baseert zich op een bron dichtbij het onderzoek. Het parket Halle-Vilvoorde wil dat echter niet bevestigen. “We communiceren niet over de grootte van de buit”, klinkt het. Ook bpost wil niet bevestigen of er 350.000 euro verdwenen is.

Vraag is echter wel of het gestolen geld nog bruikbaar is. Volgens bpost trad de veiligheidsprocedure in werking en ontploften de inktcassettes in de geldkoffers. Als dat effectief het geval is, dan is het geld besmeurd met inkt en is het waardeloos.