343 Zaventemse bedrijven en zelfstandigen krijgen hinderpremie van 4.000 euro Robby Dierickx

30 april 2020

08u13 3 Zaventem Sinds de uitbraak van het coronavirus en de verplichte sluiting van bedrijven hebben maar liefst 343 Zaventemse ondernemers en zelfstandigen de hinderpremie van 4.000 euro gekregen. Het gaat in totaal over 1,3 miljoen euro. Tussen 6 en 19 april werden ook dagpremies van 160 euro uitbetaald, goed voor nog eens 500.000 euro.

De Vlaamse regering besloot bij het begin van de coronacrisis om bedrijven en zelfstandigen die de deuren verplicht moesten sluiten een hinderpremie van 4.000 euro uit te betalen. “In Zaventem gaat het om 343 ondernemers”, zeggen schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V) en schepen van Middenstand Piet Ockerman (Open Vld). “We zijn dan ook tevreden dat minister Hilde Crevits (CD&V) deze hinderpremie uitreikt. Natuurlijk maakt dit het omzetverlies niet goed, maar het is toch een mooie ondersteuning om doorlopende kosten zoals huur en leningskosten te helpen dragen.”

Tegoedbon

Daarnaast maakt de gemeente zelf ook 350.000 euro vrij om de Zaventemse handelaars te ondersteunen. Met dat bedrag overweegt het schepencollege alle inwoners een tegoedbon van 10 euro te schenken, een idee dat eind maart ook al door oppositiepartij N-VA gelanceerd werd. “Met die koopbon zouden de inwoners inkopen kunnen doen bij de Zaventemse handelaars”, leggen Dewandeleer en Ockerman uit. “De concrete modaliteiten moeten we evenwel nog vastleggen. De koopbon zal pas gebruikt kunnen worden als alle Zaventemse winkels terug open zijn. We willen ook voldoende tijd geven aan de handelaars om te beslissen of ze meestappen in ons aanbod.”

Digitale etalage

Tot slot lanceerde de gemeente op haar website ook een oproep naar de handelaars om zichzelf in de digitale etalage te zetten. “Hiermee willen we de Zaventemse handelaars de kans bieden om ook hun online aanbod in de kijker te zetten”, zegt schepen Piet Ockerman. “We roepen hen ook op om zich te registreren op het platform van de Vlaamse overheid www.koopinjebuurt.be, een initiatief van Minister Hilde Crevits en VLAIO in samenwerking met de partners Unizo, NSZ en VLAM dat de zichtbaarheid en vindbaarheid van de handelszaken voor de consument vergroten.”