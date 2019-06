34 jaar na eerste plannen vernieuwing is Eversestraat klaar: “Van slechtste naar mooiste straat van gemeente” Robby Dierickx

16 juni 2019

10u09 0 Zaventem 34 jaar hebben ze erop moeten wachten, maar nu beschikken de bewoners van de Eversestraat in Sint-Stevens-Woluwe eindelijk over een nieuwe straat. Zaterdag werd de vernieuwde weg officieel geopend. En of het een groot feest was. “Na al die jaren in de slechtste straat van groot-Zaventem te hebben gewoond, wonen we nu in de mooiste straat.”

Jarenlang moesten de bewoners van de Eversestraat met het schaamrood op de wangen hun bezoek ontvangen. De straat lag er immers bijzonder slecht bij: losliggende kasseien, diepe putten, amper parkeerplek. Nochtans beloofde het schepencollege midden jaren tachtig voor het eerst dat de weg er heraangelegd zou worden. Toch was het tot vorige legislatuur wachten op de werken. Toenmalig schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA) forceerde een doorbraak. Inmiddels werd zijn partij naar de oppositiebanken verwezen, maar zaterdag werd de vernieuwde straat wel officieel geopend door het schepencollege.

“We beseffen dat de bewoners lang op deze werken moesten wachten en zijn dan ook tevreden dat ze nu eindelijk over een vernieuwde straat kunnen beschikken”, liet burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) weten. “Ook voor de leden van voetbalclub KVW Zaventem en tennisclub Woten is deze heraanleg welgekomen. De kruispunten werden verhoogd om voor een vertragend effect te zorgen. Voorts is er een chicane voor de ingang van het voetbalcomplex en een versmalling in de bocht naar het Tiendeschuurveld. Ook die ingrepen zorgen voor meer verkeersveiligheid.”

“Jarenlang woonden we in de slechtste straat van groot-Zaventem en nu wonen we in de mooiste straat”, zegt Jeanine Vanwymelbeke, die al 29 jaar in de Eversestraat woont. “Het resultaat mag gezien worden. Ik ga nu zelf regelmatig het zwerfvuil op straat opruimen, zodat de weg proper blijft.”

