30 maanden voor drugssmokkelaar die zelf bedot werd WHW

18 juni 2019

18u16 0 Zaventem Een 58-jarige Nederlander is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor het smokkelen van xtc. “Beklaagde moest geweten hebben dat hij drugs smokkelde”, oordeelde de rechter.

De man vertrok op 14 februari vanuit de luchthaven van Zaventem naar de Dominicaanse Republiek. “Een jongeman uit Rotterdam had die vlucht voor mij geregeld. Daar zou ik vervolgens cocaïne krijgen die ik naar België zou moeten smokkelen”, klonk het tegen de politie. De man was dan ook erg verbaasd toen de douane op de luchthaven van Zaventem nog voor zijn vertrek 4 kilogram xtc-pillen in zijn koffer, die de jongeman hem had meegegeven, vond. “Het is een nieuwe tactiek van drugsbendes”, had het openbaar ministerie bij de behandeling van de zaak aangestipt, “in plaats van koeriers naar de Dominicaanse Republiek te sturen, hen daar te bevoorraden met drugs om hen deze vervolgens te laten smokkelen geven ze de koeriers kwaliteitsvolle Nederlandse xtc mee op de heenvlucht, om hen op de terugvlucht cocaïne te laten smokkelen vanuit de Dominicaanse Republiek.” Op deze manier hebben ze twee kansen om drugs te smokkelen. Zelf bleef hij volhouden dat hij niet wist dat hij op de heenweg al drugs smokkelde. “Enkel op de terugweg zou ik drugs smokkelen”, hield hij vol. De rechter had hier geen oren naar. “Door vooraf te aanvaarden dat hij ingezet zou worden voor een drugsorganisatie heeft hij de mogelijkheid geaccepteerd dat er drugs in de door hem voor de heenreis meegegeven koffer had kunnen zitten”, klonk het in het vonnis.