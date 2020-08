28 bestuurders te snel in Sterrebeekstraat Robby Dierickx

05 augustus 2020

De lokale politie van Zaventem heeft woensdagochtend tussen 9 en 12 uur een snelheidscontrole in de Sterrebeekstraat in Zaventem gehouden. In totaal reden 493 voertuigen voorbij de goed vermomde mobiele snelheidscamera, die in een zone 50 stond. 28 bestuurders – goed voor 5,68 procent van het aantal gecontroleerde wagens – reden te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 77 kilometer per uur.