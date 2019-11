25 leden fotoclub Klik-Klak exposeren komend weekend hun werken in De Factorij Robby Dierickx

13 november 2019



Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 november organiseert fotoclub Klik-Klak Zaventem haar jaarlijkse tentoonstelling. De 25 actieve leden stellen een heel weekend lang hun werken tentoon in cultureel centrum De Factorij in de luchthavengemeente. Elk jaar werken de leden rond een specifiek thema. Dit jaar werd gekozen voor de humor in de fotografie. De toegang tot de tentoonstelling is gratis en bezoekers kunnen er genieten van een Zaventems streekbiertje, koffie en gebak. Fotoclub Klik-Klak bestaat ondertussen al 48 jaar en is uitgegroeid tot een vaste waarde in het verenigingsleven in Zaventem.